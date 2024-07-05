Yedincisi Yozgat’ta Düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde İç Anadolu Üroloji Günleri Toplantısı yapıldı.

İç Anadolu Üroloji Günleri kapsamında gerçekleşen toplantıların yedincisi Tıp Fakültesi Ana Konferans Salonunda düzenlendi.

Düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır ile Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı ve Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Işıkay gerçekleştirdi.

Sempozyum sonunda katılımcılar Yozgat ve çevresindeki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret etti.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “İç Anadolu Üroloji Günleri kapsamında gerçekleşen toplantıların yedincisi Fakültemiz Ana Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı ve Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Levent Işıkay’ın açılış konuşmalarından sonra Yozgat Bozok Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Etlik Şehir Hastanesi, Bilkent Şehir Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi üroloji klinikleri ile klinik genetik ve klinik fizyoterapi hocalarının aktif katılımı ile bilimsel seviyesi oldukça yüksek bir sempozyum gerçekleştirildi. Sempozyum sonrası yapılan sosyal programla misafirler Yozgat ve çevresindeki tarihi ve turistik bölgeleri ziyaret ettiler” ifadelerine yer verildi.