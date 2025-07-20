Yediemin Otoparklarındaki Araçlar Satışa Çıkıyor

Yediemin otoparklarında yıllardır bekleyen ve sahipsiz kalan araçlarla ilgili yeni bir süreç başlatıldı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yasal düzenlemenin ardından yayımlanan yeni tebliğle birlikte, trafikten men edilen ve sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışı mümkün hale geldi.

Sahiplerine Bildirim Yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma trafik birimleri aracılığıyla bildirim yapılacak. Tebligatın ardından araç sahiplerine 6 ay süre tanınacak. Bu süre içinde teslim alınmayan ya da aranmayan araçlar, Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri ile ilçelerdeki milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

Hurda Araçlar Pazarlıkla Satılacak

Satış sürecinde araçların hurda olup olmadığı, görevlendirilecek makine mühendisleri tarafından hazırlanacak teknik raporla belirlenecek. Hurda olduğu tespit edilen araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirlediği bedelin altına düşmemek şartıyla, lisanslı firmalara pazarlık usulüyle satılacak. Hurda dışındaki araçların satışını ise ilgili kamu kurumları gerçekleştirecek.

Üzerindeki Tüm Şerhler Kaldırılacak

Satışı yapılan araçlar için teknik bilgiler ve alıcının kimlik bilgilerini içeren satış belgesi düzenlenecek. Araçların üzerindeki "satılamaz", "devredilemez", "haciz", "rehin" gibi tüm şerhler kaldırılacak. Satıştan elde edilen gelirle önce varsa alacaklıların ödemesi yapılacak, kalan tutar araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi bir ay içinde başvurursa, kendisine ödeme yapılacak.

Artık 11 Aydan Fazla Yedieminde Kalamayacak

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yeni uygulamanın hem otoparklardaki yoğunluğu azaltacağını hem de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti. Özdemir, düzenlemeyle birlikte araçların en fazla 11 ay yediemin otoparklarında bekletilebileceğini belirterek, “Tebliğ edilen süre içinde başvuru yapılmazsa araçlar açık artırmayla satışa çıkarılacak. Gelir vadeli hesapta tutulacak ve hak sahiplerine ödenecek. Bu süreç hızlandıkça herkes kazanacak.” dedi.

Yaklaşık 30 milyon araç sahibini ilgilendiren düzenleme, SGK borcu nedeniyle bağlanan araçları kapsamıyor. Bu konuda ise ayrı bir düzenleme hazırlanıyor.