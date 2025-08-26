YEDAM’da yaklaşık 4 yıldır görev yapan Klinik Psikolog Salih Ersoy, merkezde alkol, madde, teknoloji, kumar ve tütün bağımlılıklarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özellikle son yıllarda davranışsal bağımlılıkların (internet ve kumar bağımlılığı) ciddi artış gösterdiğini söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı: “Merkezimize gelen kişilere sadece psikolojik destek vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda aile üyelerine de rehberlik ediyoruz. Bazen danışan tedaviye motive olmayabiliyor. Bu noktada aile bireyleriyle görüşmeler yapıyor, bağımlılığın ne olduğu, ev içinde nasıl davranılması gerektiği ve doğru iletişimin nasıl kurulacağı üzerine destek sağlıyoruz.”

Ersoy, vatandaşların 115 Danışma Hattı üzerinden YEDAM’a ulaşabileceğini, merkezde yürütülen çalışmaların bağımlı bireylerin sosyal yaşama yeniden kazandırılmasını hedeflediğini vurguladı.

Merkezde bulunan “YEDAM Atölye” hakkında da bilgi veren Ersoy, atölye çalışmalarının danışanların yeniden topluma kazandırılmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Ersoy, “Atölyemizde danışanlarımız sosyal hizmet uzmanlarımız eşliğinde resim, heykel, grafik ve el sanatlarıyla ilgilenebiliyor. Buradaki amaç, bireylerin sosyal becerilerini artırmak ve onları yeniden topluma kazandırmak” dedi.

“Yeşilay Bağımlılıkla Mücadele Eden Bir Kurum”

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan ise şubenin 2014 yılında kurulduğunu, Eylül 2024’ten itibaren ise yeni yönetimle birlikte çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Ceylan, “Yeşilay bağımlılıkla mücadele eden bir kurum. Biz de Yozgat’ta eğitimler, projeler ve farkındalık etkinlikleriyle mücadeleye katkı sağlıyoruz. Benim Kulübüm Yeşilay, Yeşilay Elçileri, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitimi ve Akran Eğitimi gibi projeler yürütüyoruz. Amacımız bağımlılıklarla mücadeleye herkesi dahil etmek” ifadelerini kullandı.

Ceylan, 2021 yılında açılan Yozgat YEDAM’ın, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla bağımlı bireylere hem psikolojik hem de sosyal destek sunduğunu kaydetti.