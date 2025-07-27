Gerçekleşen ziyarette, hem Yozgatlı hemşehrilere yönelik faaliyetler hem de güncel konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Göreve geldiği günden bu yana “Yozgatlılık bilinci” ile hareket eden, federasyon çatısı altında birçok sivil toplum etkinliğine öncülük eden Bağcı, her platformda Yozgat adının yaşatılması ve temsil edilmesi için yoğun çaba harcamaya devam ediyor. Düğünlerden cenazelere, siyaset ve iş dünyasından sosyal etkinliklere kadar içinde “Yozgat” geçen her alanda aktif olarak yer alan Bağcı, bu özverili çalışmalarıyla hemşehrilerinin takdirini topluyor.

Ziyaret kapsamında Bağcı, Pınarbaşı ile Yozgatlı iş insanlarının mevcut durumları, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Aynı zamanda memleket sevgisi etrafında bir araya gelen Yozgatlıların dayanışmasının artırılması ve federasyonun bu yöndeki çalışmaları da gündeme geldi.

Ziyarete ayrıca, Yozgat Derbent Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bünyamin Çapraz ile Gelingüllü Köyü Dernek Başkanı Kemal Üngörmüş de katıldı. Her iki dernek başkanı da hemşehrilik hukukunun güçlendirilmesi, Yozgatlı sivil toplum kuruluşlarının ortak paydada buluşması ve birlikte hareket etmesi adına gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

YDF Başkanı Selçuk Bağcı, ziyaretin ardından yaptığı kısa açıklamada, “Bizim için her Yozgatlı kıymetlidir. Siyasi görüşü, yaşadığı şehir ya da mesleği ne olursa olsun, ortak değerimiz memleket sevgisidir. Bu doğrultuda tüm hemşehrilerimizle gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yozgatlı camiasının birlik ve beraberliğini pekiştirmeyi hedefleyen bu tür temasların ilerleyen günlerde farklı şehirlerde de devam etmesi bekleniyor.