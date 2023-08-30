Dondurma İle Yapılan Soğuk Kahve

Malzemeler:

· 2 yemek kaşığı kahve

· 1 su bardağı süt

· 2 top vanilyalı dondurma

· Buz

Hazırlanışı:

1. Kahveyi süt ile karıştırın.

2. Bardaklara buz ekleyin.

3. Kahve karışımını bardaklara dökün.

4. Üzerine vanilyalı dondurma ekleyerek servis yapın.

Sütsüz Soğuk Kahve Tarifi

Malzemeler:

– 2 yemek kaşığı çekilmiş kahve

– 2 su bardağı soğuk su

– 2-3 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

– Buz

Yapılışı:

1. İlk olarak çekilmiş kahveyi bir kahve demleme süzgecine veya kahve makinesine koyun. Eğer kahve makineniz varsa, soğuk kahve yapma özelliğini kullanabilirsiniz.

2. Kahveyi süzgeç veya makineyle demleyin ve kahve suyunu bir sürahiye alın.

3. Soğuk suyu sürahiye ekleyin ve karıştırın. İsteğe bağlı olarak şeker ekleyebilirsiniz. Şekerli bir tat tercih etmiyorsanız, şeker eklemeyebilirsiniz.

4. Karışımı iyice çalkalayarak karıştırın. Böylece kahve ve su homojen bir şekilde birleşecektir.

5. Soğuk kahvenizi bardaklara veya camlara dökün. İsteğe bağlı olarak bardaklara buz ekleyebilirsiniz.

6. Soğuk kahvenizi servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine biraz tarçın veya kakao serpebilirsiniz.

7. Afiyetle içebilirsiniz!

Klasik Soğuk Kahve Tarifi

Malzemeler:

· 2 yemek kaşığı kahve

· 2 su bardağı soğuk su

· 2 çay kaşığı şeker (isteğe bağlı)

· Buz

Hazırlanışı:

1. Kahveyi soğuk suyla karıştırın ve iyice çalkalayın.

2. Şeker ekleyin ve tekrar çalkalayın.

3. İçeceği bardaklara buz ekleyerek servis yapın.

Frappe Tarifi:

Malzemeler:

. Granül kahve

. Soğuk su

. Buz

. Şeker

. Krema

Evde soğuk kahve yapmak için bir shaker ya da kavanoz içine 2 tatlı kaşığı çözünebilir kahve koyun. Üzerine aynı miktarda su ekleyin. Eğer şeker ilave etmek istiyorsanız, dilediğiniz kadar şekeri bu aşamada koyun. Ardından kapağını kapatarak en az 3 dakika çalkalayın. Sonra içinde oluşan köpüğü bardağınıza boşaltın.

Kalan sıvının içine 300 ml su ilave edip birkaç dakika daha çalkalayın ve bardağa dökün. Üzerine istediğiniz miktarda buz koyabilirsiniz. İsteyenler bardağın üzerine krema eklenebilir.