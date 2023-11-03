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ÖSYM, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı’nın hafta sonu yapılacağını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, Sayıştay eleme sınavında başarılı olan adayların katılacağı klasik usule göre düzenlenecek Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Ankara’da yapılacak. 4 Kasım Cumartesi günü sabah Hukuk Grubu Sınavı ve öğleden sonra Maliye Grubu Sınavı, 5 Kasım Pazar günü sabah İktisat Grubu Sınavı ve öğleden sonra Kompozisyon-Seçimlik Grup Sınavı gerçekleştirilecek. Adaylar, sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturumlarda da saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Toplam 500 adayın katılacağı sınavlarda emniyet dahil 120 personel görev yapacak.

Öte yandan T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. (İHA)