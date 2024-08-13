Araştırmacı yazar Osman Karaca, Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde oluşturmaya başlanılan iletişim müzesi için ürünler bağışladı.

Yazarımız Osman Karaca, bağışladığı ürünleri Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e teslim etti.

Karaca’nın bağışından sonra açıklamada bulunan Şentürk, “Fakültemiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak Iletişim hafızası oluşturmak için bir adım attık. Gittiğimiz yerlerden aldığımız ürünler ve kıymetli bağışçılardan gelen desteklerle bu hafızayı olabildiğince eski tarihlere götürmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda Osman Karaca’nın desteği ve ilgisi bizim için çok kıymetli” dedi.

Osman Karaca ise bu çalışmayı başlatarak gösterdiği sorumluluk duygusu için Dekan Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk’e teşekkür ederek bundan sonra da fakülte için elinden geleni yapacağını belirtti.

Karaca’nın bağışladığı ürünler ise şu şekilde; 1 adet uzay teleskobu, 1 adet radyo-masa üstü, 1 adet cep radyosu, 1 adet çevirmeli telefon, 1 adet el radyosu, 1 adet makaralı teyp 1934 model, 3 adet filmli fotoğraf makinesi, 1 adet sony kasetli video kamera, 1 adet teyp-1960 model, 1 adet plak çalar, 1 adet otobüs televizyonu-videolu.