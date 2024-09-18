Türk yazar ve televizyon yorumcusu Sevda Türküsev, 10 Haziran 1969'da İstanbul'da doğdu. 2023 itibariyle 54 yaşında olan Türküsev, bilgi birikimi ve deneyimleriyle edebiyat ve medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Kariyerine 1987'de tekstil sektöründe tasarımcı olarak başlayan Türküsev, ilerleyen yıllarda büyük bir entegre tekstil fabrikasında genel müdürlük yaparak iş dünyasında önemli bir konuma gelmiştir. 2004 yılında yazarlığa adım atan Türküsev, "Muhafazakar Çapkınlar" adlı kitabıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştır.

Türküsev, bugüne kadar toplamda 14 kitap yazmış olup, eserlerinde kadın-erkek ilişkileri, kişisel gelişim ve başarı gibi konulara odaklanmıştır. "Duygu Kontrolü ve Kişisel Başarı" kitabı, en çok satanlar arasında yer almış ve 17. baskıya ulaşmıştır.

Aynı zamanda medya dünyasında da aktif olan Sevda Türküsev, Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapmış, Tv Net gibi kanallarda yorumcu olarak gündemi değerlendirmiştir. Türküsev, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır.

KİŞİSEL HAYATI

Sevda Türküsev, 19 yaşında evlenmiş ve bu evlilikten bir erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. 25 yaşında eşinden ayrılan Türküsev, oğluyla birlikte hayat mücadelesine devam etmiştir. Şu an eşine dair net bir bilgi bulunmamakla birlikte, sevgi hayatıyla ilgili de bir açıklama yapmamıştır.

YAZAR VE YORUMCU KİMLİĞİ

Sevda Türküsev, edebiyat ve medya dünyasında güçlü bir kariyere sahiptir. Çeşitli üniversitelerde verdiği seminerler ve panellerde gençlere liderlik, motivasyon ve başarı üzerine eğitimler sunmaktadır. Kişisel gelişim alanındaki birikimleriyle hem kurumsal hem bireysel danışmanlık hizmetleri de vermeye devam etmektedir.

TGRT Haber'de Erol Köse ile birlikte "Bilmedikleriniz" programında gündemi yorumlayan Türküsev, şimdilerde YouTube kanalında ve sosyal medya platformlarında aktif içerikler üreterek takipçilerine seslenmektedir.