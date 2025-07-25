Şinasi Özgür Mumcu Mayıs 1977 de İstanbul’da doğdu. Türk yazar ve akademisyendir.

Babası gazeteci Uğur Mumcu, annesi eski CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Şükran Güldal Mumcu’dur. Mumcu 2007 ile 2009 senelerinde gazeteci ve yazar Ece Temelkuran ile evliliğini sürdürmüştür.

Ankara Büyük Kolej'den 1995 senesinde mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 senesinde bitiren Mumcu, 2003 yılında Sorbonne Üniversitesinde Uluslararası Hukuk ve Uluslararası Örgütler Hukuku doktorası yaptı. Mumcu, Galatasaray Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Birgün, Radikal, Cumhuriyet gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. 2014 senesinde Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfından araştırma türündeki "Geleceğin Savaşları Ve Silahları: Yeni Silah Teknolojilerinin Silahlı Çatışmalar Hukuku Işığında İncelenmesi" isimli ilk kitabını yazmıştır. 2016 yılında ise roman türündeki ilk kitabı, Barış Makinesi'ni yazmıştır. Kitap, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve Danca dillerine de çevrilmiştir.