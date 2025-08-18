Fuat Uğur, Samsun'da doğdu.

1980 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü'nden mezun olmasının ardından gazeteciliğe adım attı.

İlk olarak Politika gazetesinde Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabiri olarak gazetecilik kariyerine başlayan Uğur, ardından Hürriyet gazetesinde yaşam muhabirliği yaptı.

Televizyon kariyerine de Güneş, İnterstar ve Kanal 6 gibi önemli televizyon kanallarında görev alarak devam etti.

ATV'de program yapımcılığı ve editörlük gibi görevlerde de bulundu.

Neden Gündeme Geldi?

Konuşmasıyla birlikte Fuat Uğur sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT kanalında katıldığı programda, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen diploması ve İBB operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamalar dikkati çekti. "Nedim Şener diploma olayını en çok gündemde tutan kişi. Diploma işini Fuat Uğur gündeme getirdi, hatırla. Ve o iptal ettirdi, yani Nedim’le beraber, en çok o ikisi yazdı" diye konuşan Küçük, "Ben daha çok MASAK raporları ve İBB dosyasının kamuoyu tarafından bilinmesinde görevim vardır" dedi. Savcıların kendilerine belge verdiği iddiaları için "absürt" diyen Küçük, "Ben konuşmasam, Nedim konuşmada, Kamil konuşmasa, Kamil abi konuşmasa kim konuşacak?" ifadelerini kullandı.