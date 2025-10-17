Yozgat Musiki ve Edebiyat Derneği (YOMED) tarafından, Yozgat’ın kıymetli kalemlerinden Yazar Mustafa Çiftçi ile söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlenecek.

18 Ekim 2025 Cumartesi günü Saat 14.00’de Hüzni Baba Konağı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte, Mustafa Çiftçi eserlerini hemşehrileriyle buluşturacak, Yozgat’ın kültürünü ve insanını derin bir samimiyetle anlatacak.

Dernek yetkilileri, edebiyat severleri ve hemşehrileri, Çiftçi’yi dinlemek, eserlerini imzalatmak ve keyifli bir sohbet ortamında buluşmak için etkinliğe davet etti.

YOMED, “Gönül ve kelam dolu bu anlamlı buluşmada tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.