Futbola olan ilgisi, enerjik kişiliği ve sempatik duruşuyla tanınan Yaz, Fenerbahçe camiasında da adından sıkça söz ettiriyor.

Yaz Yıldırım Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Yaz Yıldırım, 2012 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 13 yaşındadır. Futbol sevgisiyle tanınan genç isim, Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden Fenerbahçe camiasında babasıyla birlikte aktif olarak yer alıyor. Aslen Türk olan Yaz, küçük yaşta kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı.

Yaz Yıldırım’ın Babası Kim, Aziz Yıldırım’ın Kızı Mı?

Evet, Yaz Yıldırım Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın kızıdır. Aziz Yıldırım, 1998’den 2018’e kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını yaparak Türk futbol tarihine damga vurmuş bir isimdir.

Yaz Yıldırım’ın Annesi Kim, Ailesi Hakkında Bilgiler

Yaz’ın annesi, halkla ilişkiler ve iletişim alanında görev yapan Gonca Çelikkıran’dır. Aziz Yıldırım ve Gonca Çelikkıran, 2011 yılında evlendi; 2012’de ise yollarını ayırdı. Yaz Yıldırım bu evlilikten dünyaya geldi.

Yaz Yıldırım’ın Eğitimi, Londra’daki Okul Hayatı

Genç yaşta ailesinin desteğiyle eğitimine yurt dışında devam eden Yaz, şu anda İngiltere’nin başkenti Londra’da öğrenci. Akademik başarılarıyla öne çıkmasının yanında okulunun futbol takımında da aktif olarak oynuyor.

Yaz Yıldırım Ve Fenerbahçe Sevgisi

Babasıyla birlikte sık sık Fenerbahçe maçlarını tribünden izleyen Yaz, sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla biliniyor. Fenerbahçe–Başakşehir maçında seremoniye çıktı, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ni ziyaret etti, futbolcularla tanışarak fotoğraf çektirdi.

Henüz genç yaşında olmasına rağmen Yaz Yıldırım, spora tutkusu, sosyal medya etkisi ve sempatik duruşuyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Hem Fenerbahçe camiasındaki varlığı hem de eğitim hayatındaki başarılarıyla gelecekte çok daha fazla konuşulacağı öngörülüyor.