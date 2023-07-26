Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Proje eğitimlerine yönelik destek programları ile misyonunu toplumda her geçen gün daha bilinir hale getiren TÜBİTAK, gençlerin potansiyelini açığa çıkartacak ve üniversitelerin kurumsal kapasitesini de artıracak faaliyetleri özendiriyor” dedi.

GENÇLER YAZI DEĞERLENDİRİYOR

Proje konularına ve akademik kariyer yapmaya ilgi duyan farklı bölge ve şehirlerdeki 17 farklı üniversiteden sağlık bilimleri ve ilgili alanlardan öğrenimlerine devam eden 42 öğrenci eğitimden faydalandığını ifade eden Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Böyükata,“Yaz aylarında tatil döneminde bir araya gelen gençler hem bilgi edinme hem de çevre edinme fırsatı yakalamış oluyorlar. Böylece projelere ilgi duyan üniversiteli gençler bu yaz tatilini daha nitelikli değerlendirmiş oldular. Çorum ve çevresini de yakından tanıdılar” diye konuştu.

DENEYİM AKTARIMI

Deneyimli akademisyenlerin eğitimci olarak yer aldığı ve dört gün süren proje eğitimi etkinliğinin koordinatörlüğünü Hitit Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay yaptı. Etkinlikte Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Öçsoy ve Doç. Dr. Esra Balcıoğlu, Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Araştırma Görevlisi Fatma Yeşilyurt, Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hitit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Prof. Dr. Faruk Gökmeşe, Doç. Dr. Kadir Erol ve Öğretim Görevlisi Dr. Çağla Çelik, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hale Köçken, Ordu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ülkü Karaman, Doç. Dr. Ömer Karaman ve Doç. Dr. Ali Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Basri Gülbakan, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlker Avan, Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ersen Göktürk, Lokman Hekim Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Bülent Gülensoy eğitmenlik yaptılar. Eğitim veren akademisyenlerin yaşadıkları tecrübeleriyle yaptıkları aktarımlar, sunumlarına özgünlük katar nitelikteydi. Öğrencilerin sorularına da cevaplar verildi, yol gösterici ve rehberlik edici düzeyde anlatımlar oldu.

UYUGULAMA YAPTIRILDI

Dört gün boyunca hem teorik bilgilendirme ve hem de uygulamalı grup çalışmalarına yer verilerek proje hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri detaylıca ele alındığını belirten Böyükata, “Geçlerin akademik kariyer yolculuğunda karşılaşabilecekleri aşamalar hakkında da bilgiler verildi. Seminer niteliğindeki derslerde yer yer küçük ödev soruları yanında gruplar halinde öğrencilerin proje yazma denemeleri yapmaları sağlandı ve akademisyenleri onlara danışmanlık yaparak destek verdiler.Özellikle TÜBİTAK 2209-A – “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve 2209-B- ‘Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’ için başvuru hazırlığında olan öğrenciler açısından eğitimin çok isabetli olduğu belirtildi. Ayrıca proje yazma konusunda özgüvenlerinin arttığını ifade eden öğrenciler projelerinin peşini kovalama konusunda daha azimli davranacakları ve hem kendi hem de ülkenin geleceği konusunda üzerlerinde sorumluluk hissettikleri gözlendi” dedi.

BAŞKAN DA SUNUM YAPTI

Eğitim etkinliğine çevrim içi yolla uzaktan canlı katılarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da bir sunum yaptı. Hem TÜBİTAK programlarını tanıttı hem de öğrenci projelerinin kazanımları hakkında bilgiler paylaştı. Geleceğe projeksiyon tutarak öğrencilerden ilerde beklenen kazanımların neler olabileceği ve öncelik verilen tematik alanların neler olduğu konusunda paylaşımlarda ve önerilerde bulundu.

ÜNİVERSİTELERİ YAKINLAŞTIRIYOR

Üniversitelerin ev sahipliği ettiği böylesi etkinliklerin akademisyenler ve onlar aracılığıyla kurumlar arası yakınlaşmaya da katkısı oluyor. Farklı zamanlarda eğitmen olarak yer alan akademisyenler ve misafir öğrenciler ile bir araya gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversitelerde yapılan çalışmalardan bahsedip bilgiler paylaştı ve konuk akademisyenlerin çalışmalarını dinleyerek fikirlerini de aldı. Düzenlenen program sebebiyle Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay ile eğitmenlik yapan akademisyenler teşekkür etti.

FAYDALI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kapanış programında eğitim programına ilişkin yaptığı değerlendirmede etkinlik koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, programın öğrencilerde kalıcı etki bırakacağına, önceki hocalardan aldıkları misyonu geleceğin araştırmacıları olarak bu gençlere devredeceklerine dair düşünceleri paylaştı ve katkı veren bütün akademisyenlere teşekkür etti. Geleceğin araştırmacılarının yetiştirilmesi bakımından eğitici ve tamamlayıcı yanlarının yüksek olduğu ifade edilen böylesi eğitimlerin çoğaltılarak devam ettirilmesinin yerinde olacağı vurgulandı. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İhsan Çetin ve Dr. Öğr. Üyesi Havva Hande Keser Şahin’in de hazır bulunduğu etkinliğin son oturumunda öğrencilere katılım belgesi ve eğitmenler de teşekkür belgesi takdim edildi. Haber Merkezi