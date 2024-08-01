Öğrenciler, yıl boyunca yoğun bir çalışma temposu içindeydiler ve sonunda yaz tatiline çıktılar. Ancak, yaz tatili ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. Normal şartlarda öğrenciler, Eylül ayının 2. haftasında okula başlamayı bekliyorlardı. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı yeni kararlar doğrultusunda bu tarih değişebilir.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ SEMİNERLER

MEB, müfredatta önemli değişiklikler yaparak, bu yeniliklerin öğretmenler tarafından daha verimli bir şekilde öğrencilere aktarılabilmesi için Ağustos ayında öğretmenlere seminerler düzenlemeyi planladı. Ancak, bu seminerlere katılım beklenenden az oldu. Bu durumu göz önünde bulunduran Bakanlık, öğretmenler ve öğrenciler için yeni bir plan hazırladı.

YAZ TATİLİ UZATILABİLİR

Kulislere göre, öğretmenlerin okul öncesi hazırlık süresi uzatılacak. Normalde 1 Eylül’de başlayan hazırlık süresi, bir aya çıkarılarak okulların Ekim ayında açılması ve yaz tatilinin uzatılması planlanıyor. Bu süreçte öğretmenlere, yeni müfredatla ilgili seminerler verilecek.

ARA TATİLLER İPTAL EDİLEBİLİR

Bu planın hayata geçirilmesi durumunda, kaybolan süreyi telafi etmek amacıyla, ilk sınavlar sonrası yapılan ara tatiller iptal edilebilir. Ancak, bu henüz bir söylenti olarak kulislerde konuşuluyor ve resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri bekleyip göreceğiz.