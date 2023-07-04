Spor Vadisi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan İl Gençlik ve Spor Müdürü Rasim Parlak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, sporu sevdirmek, boş zamanlarını doğru değerlendirmek amacıyla spor okullarının açıldığını söyledi.

Yaz spor okullarında alanında uzman antrenörler koordinesinde beden eğitimlerinin yanı sıra, birçok değerler eğitiminin de verileceğini aktaran Parlak, "Çocuklarımızın özgüven sahibi olmaları ve sağlıklı birer fert olarak yetişmesi için bu tür kurslarımız sadece yaz aylarında değil, yıl boyu devam etmektedir. Bu nedenle çocukların tatil günlerinde sosyalleşmesi, arkadaşlık duygularının gelişmesi ve özgüven kazanmaları için bu tür kurslar çok önemli." dedi.

Parlak, atletizm, badminton, basketbol, jimnastik, futbol, güreş, halk oyunları, hentbol, judo, karate, tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında kurs açıldığını, il genelinde 3 bin 980 öğrencinin yaz okullarına kayıt yaptırdığını ifade etti.

Konuşmanın ardından Spor Vadisi'nde yapılan yürüyüşle yaz spor okulları başlatıldı. AA