Yavuhasan Ortaokulunda devam eden “Yaz Okulu” programlarına katılan öğrencileri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, yaz okulunun öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığını söyledi.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Müdür Aksoy, “Yaz okulu, akademik beceriyi ve öğrenmeyi geliştirir. Bu genellikle daha derin bir öğrenme şekli ve uygulanabilir becerilerle sonuçlanır. Yaz Okulu programları öğrencilere hem sosyal, hem de akademik bir ortamda kendilerine yardımcı olacak liderlik becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olur. Bu doğrultuda Yavuhasan Ortaokulumuzda devam eden yaz okulunun olumlu etkiler bıraktığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Sevgili öğrencilerimizin gelişimleri için çaba gösteren idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi