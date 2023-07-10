Yaz Okulu Döneminde hangi birimlerin, hangi dersleri açacağı ilgili Fakülte/Yüksekokul/MYO web sayfalarının “Duyurular” kısmında ilan edilmiştir.

Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamada; “Ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri online olarak (https://obs.bozok.edu.tr/ adresinden “Kayıt Yenileme → Ders Seçme” işlemleri başlığından) yapılacaktır. Diğer üniversitelerin öğrencileri https://obs.bozok.edu.tr/Ogrenci/Ogr0228/Default.aspx?lang=tr-TR adresindeki “Misafir Öğrenci Ön Başvuru Formu” üzerinden “İlk Giriş” uygulaması ile OBS kullanıcısı oluşturmaları gerekmektedir. Yaz okulu ücretleri kesin kayıt haftasında Halk Bank şubelerinden, öğrenci numaraları ile sistem üzerinden yatırılacaktır. Yapılan ödemeye dair bir belge ibrazı istenmeyecektir. Ancak, ihtiyaç durumunda ibraz edebilmeleri için ödeme belgesinin öğrencilerimiz tarafından muhafaza edilmesi gerekmektedir. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az 15 öğrencinin kesin kayıt yaptırması gerekmektedir. Aksi durumda ders açılmayacaktır. Yeterli sayıda başvuru alan ve açılması kesinleşen dersler 19.07.2023 tarihinde ilgili akademik birimlerin birim web sayfalarında duyurulacaktır. Ön kayıt haftasında kaydolmayan öğrenciler, kesin kayıt haftasında herhangi bir işlem yapamazlar. Kesin kayıt haftasında açılması için yeterli sayıya ulaşmayan derslerden öğrencinin talep etmesi durumunda yeterli sayıya ulaşarak açılan derslere geçiş işlemi yapılabilir. Kesin kayıt haftasında yeterli sayıya ulaşıp açılan bir dersten öğrencinin çekilme talebi kabul edilmeyecek ve yaz okulu ücreti iade edilmeyecektir. Üniversitemiz öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda açılmayan dersleri diğer üniversitelerin yaz okullarından alabilmeleri için, Alınacak derslere ait ders içeriklerinin uyumlu olması, Ders saati ve AKTS kredisinin mevcut müfredatta bulunan ders saati ve AKTS kredisine eşit veya daha yüksek olması, Öğrencinin yaz okulu dersi almayı talep ettiği programın taban puanının Üniversitemizde kayıtlı olduğu programın kayıtlandığı yılın taban puanına eşit veya daha yüksek olması, şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Kendi bölümü dışında Üniversitemizdeki başka bir bölümden ders almak isteyen öğrencilerin, diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alma kriterlerine uygun olarak kendi bölümlerinden onay almaları gerekmektedir. Yasin Nazım Kayhan