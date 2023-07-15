Yaz Okuluna ilkokul 2’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar olan öğrencilere hitap ettiğini söyleyen Müdür Serhat Gülcegül, yaz tatili boyunca öğrencilere zenginleştirici bir eğitim deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Müdür Serhat Gülcegül, “Yerköy Zübeyde Hanım Bilim ve Sanat Merkezi Yaz Okulumuzda, müzik ve akıl zeka oyunları gibi atölyeleri içermektedir. Öğrenciler, müzik atölyeleri aracılığıyla müzik yeteneklerini keşfediyorlar. Farklı enstrümanları çalmayı öğrenebilir veya vokal becerilerini geliştirmektedirler. Bunların yanı sıra merkezimizde program, eleştirel düşünmeyi teşvik eden ve bilişsel yetenekleri geliştiren etkileyici zeka oyunları ve bulmacaları da içermekte olan kurslarımızı da bulunmaktadır. Öğrenmenin yaz tatillerinde dahi sürekli bir süreç olması gerektiğine inanıyoruz. Amacımız, öğrencilerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde geliştirebilecekleri uyarıcı bir ortam oluşturmaktır" dedi.

Müdür Serhat Gülcegül, Yerköy Zübeyde Hanım Bilim ve Sanat Merkezi Yaz Okulu programının, yaz boyunca devam edeceğini öğrencilere ufuklarını genişletme ve tatillerini en iyi şekilde değerlendirme fırsatı sunmakta olduğunun altını çizdi. Haber Merkezi