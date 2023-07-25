İlçede bulunan Yaz Kur'an Kurslarında gerçekleştirilen seminer, İlçe Vaizleri Serdar Kılıç ve Şirin Ayşe Tatar tarafından verildi.

“BİLİNCİNCE SAHİP OLUYORLAR”

İlçe Müftülüğünce hazırlanan Yaz Kur'an kurslarında okuyan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen “Mahremiyet bilinci, çevre ahlakı, bağımlılıkla mücadele” konulu seminerle alakalı açıklamada bulunan İlçe Vaizi Serdar Kılıç, “Yaz Kur'an kurslarımızda bulunan öğrencilerimize 'Mahremiyet Bilinci ve Çevre Ahlakı' ile ilgili seminerler veriyoruz. Bu seminerler vesilesiyle çocuklarımız, mahremiyet bilincine sahip oluyor. Dolayısıyla hem kendilerine ait olan sınırları hem de başkalarının sınırlarını tanımak suretiyle mahremiyet konusunda daha titiz davranmalarını bu vesileyle sağlamış oluyoruz. Mahremiyet çok önemli bir konudur. Herkesin bir özeli vardır. Bu doğrultuda kendilerine ait olmayan, başkalarına ait özel eşyaları izinsiz kullanmamaları gerektiğini öğretiyoruz. Çevremizde en önemli şey sudur. Su hayattır. Su ve ağaçları korumamız gerekiyor. Çevredeki her şey bize Allah’ın emanetidir. Bizim de bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmamız gerekir. Biz de kapsamda çocuklarımıza, bu emanete riayet etmek zorunda olduklarını, aynı şekilde sadece can ve beden değil, çevrenin de içerisinde bulunduğumuz kâinatın azami bir şekilde korumamız gerektiğini anlatıyoruz. Ayrıca kötü ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları yönünde de tavsiyelerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAYGILI OLMALIYIZ”

Öğrencilere mahremiyeti anlatan Vaiz Şirin Ayşe Tatar ise, “Mahremiyet ‘gizlilik ve dokunulmazlık’ demektir. Allah her insanı doğuştan değerli ve özel yaratmıştır. Her insanın dokunulmazlık hakkı vardır. Hepimizin mahremiyeti yani özel hayatı kanunlarımızın koruması altındadır. Çünkü toplumdaki insanlarla aramızda bir mesafe olmalıdır. Bu mesafeye ‘sınır’ diyoruz. Yalnız başına kalabildiğimiz, sadece bize ait alanlar vardır. İzin verdiğimiz ve istediğimiz kişilerle paylaştığımız bilgiler vardır. Sınırlarımız sayesinde, bize özel bir yaşam alanı oluşuyor. Kendimizi tanıyor ve değerli hissediyoruz. Bedenimize ve çevremize saygı duyuyoruz. Allah'ın koymuş olduğu kurallara uyuyoruz. Hata yapmaktan ve zarar görmekten korunuyoruz. Mahremiyet bilinci neden önemli? Çünkü hepimiz özeliz. Hem kendimizi korumalı hem de başkasının özeline saygılı olmalıyız. Mahremiyetimizi kimsenin ihlal etmesine izin veremeyiz. Biz de başkasının özel alanını ihlal edemeyiz. Mesela bir arkadaşımızın eşyasına, odasına, telefonuna ve bedenine onun izni olmadan dokunamayız. Zarar görmek de zarar vermek de yok! Unutmayalım ki, mahremiyet bilinci bize özgüven aşılar. Bizi dış tehlikelerden muhafaza eder. Özel alanımızı koruyalım, başkalarının özel alanına saygılı olalım. Sınırlarımızı bilelim, sınır ihlâlinde büyüklerimize haber verelim” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan