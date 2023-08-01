Yurdusever Behiçler caminde vekil imam olarak görev yapan teşkilat mensubu Hafız Burak Akça başarı diledi.

Milli Türk Talebe Birliği Yozgat Şubesi İl Başkanı Muhammed Emin Yurduseveryaptığı açıklamada, “İslam'ın özünü küçük yaşlardan itibaren aşılayan Diyanet işleri Başkanlığımıza İl Müftülüğümüze ve Camilerimizde İmamlarımıza teşekkürler ederiz.Bizde önümüzdeki dönemde özellikle teşkilat mensuplarımızla Kur'an'ı anlamak ve anlatmak temalı programlar yapmayı planlıyoruz. Gençlerimiz geleceğimizdir düsturuyla bu dönemde faaliyetlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan