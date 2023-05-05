Şefaatli Belediyesi, halk sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen unsurlarla mücadele çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ortaya çıkan sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele kapsamında belediye ekipleri salgın hastalıklara sebep olabilecek durumlara karşı koruyucu tedbirler almaya başladı.

Ekipler tarafından dere boyları, menfezler, çöp konteynırları, kanalizasyonlarda ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

Yaz aylarını sineksiz geçirebilmek için gerekli önlemleri aldıklarının altını çizen Belediye Başkanı Müjdat Karaca, “İlkbaharın gelişi ve havaların ısınması ile ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını yapmaya başladı. Tüm cadde ve sokaklarımızda gerçekleştirilen ilaçlama çalışması ile haşerelerin hemşehrilerimizi rahatsız etmesini engelliyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek” dedi.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

İlaçlama çalışmalarının yoğunlaştırdıklarını ifade eden Karaca, “Vatandaşlarımızın yaz aylarındaki en büyük şikâyeti sivrisineklerin olması. Bilindiği gibi larvaların oluşması süs havuzlarında oluyor. Çimler sürekli sulandığından dolayı altları nemli kalıyor ve bundan dolayı üvezlerin larva dönemlerinde oluşmasına neden oluyor. Bu konuda da ekiplerimiz bilgilendirmelerini yaptı. Ayrıca akşamları vektörle ilaçlama çalışmaları da başladı. İnşallah bu yaz vatandaşlarımız çok rahat bir şekilde balkonlarında oturabilecekler. Vatandaşlarımızın da bilinçli olması lazım. Çok ilaç atılınca sivrisinekler ölmüyor. Belediye olarak ilaçlama konusunun üzerinde yoğun bir şekilde duruyoruz. İlaçlamada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve tüm vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan