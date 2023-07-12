Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte vücut ısısının da yükseldiğini belirten uzmanlar, sıcaktan en çok etkilenenler arasında çocuklar, yaşlılar ve hamilelerin bulunduğunu söyledi.

Sıcak havalarda sağlıklı kalabilmek için beslenme önerilerinde bulunan uzmanlar, şöyle devam etti: “Terlemenin artmasıyla su ve mineral kayıpları vücudumuzun su-elektrolit dengesini bozabilir. Özellikle tansiyon, böbrek ve kalp ve damar hastaları çok dikkat etmelidirler. Yeterli su alımı çok önemlidir. Susama hissi olmadan su içilmelidir. Sıvı ihtiyacı kişiden kişiye değişmektedir. Su ihtiyacınızı ağırlığınız üzerinden 30 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Örneğin 50 kilogram ağırlığında bir bireyin ortalama 1500 ml (50kg*30ml) su tüketmesi önerilmektedir. Fakat bu durum böbrek yetmezliği, diyaliz, karaciğer hastalığı gibi özel durumlarda tekrar değerlendirilmektedir. Tedavide sıvı kısıtlaması gerekebilir. Böyle bir durumda hekiminiz ve diyetisyeniniz ile görüşmeniz gerekir. Yaz aylarında su içeriği yüksek meyveler, meyve kompostoları, ayran, limonata, maden suyu gibi içeceklerle de sıvı miktarınızı destekleyebilirsiniz. Diyabet hastaları komposto, limonata yapımında uygun tatlandırıcıları kullanabilir. Soda içeriğinde sodyum bulundurmaktadır. Yüksek tansiyonu olan bireylerin bu konuda dikkat etmeli. Meyveli sodaların içeriğindeki şekerden dolayı diyabetli bireyler ve ağırlık kontrolü sağlamaya çalışanların dikkat etmesi gerekir.” Haber Merkezi