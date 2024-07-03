Yozgat merkezde ve bazı ilçelerde görülen bu örümceklerin, akrep, kertenkele ve hatta farelerle beslenebilen, et parçalarını kolayca koparabilen güçlü çenelere sahip olduğu biliniyor.

Vatandaşlar, insan eli büyüklüğünde olduğu ve 1 metre yükseğe kadar zıplayabildiği iddia edilen bu örümcekler için yetkililerden yardım istiyor. Yaz aylarında sıklıkla görülen 'Sarıkız' örümceklerinin ilaçlanması ve alternatif çözümler aranması talep ediliyor.

'SARIKIZ' ÖRÜMCEĞİ HAKKINDA BİLGİ

'Sarıkız' örümcekleri, özellikle Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak görülüyor. Bu örümcekler, diğer iri örümceklerden farklı olarak akrep benzeri bir görünüme sahip ve çeşitli hayvanlarla besleniyor. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için genellikle gece aktif olan bu örümcekler, saatte 1,5 kilometre yol alabiliyor. Isırdıkları insanlara zarar verebilen 'Sarıkız' örümcekleri, zehirli olmasa da güçlü çeneleriyle dikkat çekiyor.

SARIKIZ NEDİR?

Sarıkız örümcekleri, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygın olarak bulunur. Bu örümcekler, güçlü çeneleri sayesinde avlarını kolayca yakalayıp parçalayabilirler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için genellikle gece aktif olan sarıkız örümceği, saatte 1,5 kilometre yol kat edebilir.

SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ ZEHİRLİ Mİ?

Sarıkız örümceklerinin zehirli olduğuna dair yaygın bir inanış olsa da, bazı uzmanlar bu örümceklerin zehirli olmadığını ve bu yanlış bilginin halk arasında panik yarattığını belirtiyor. Her ne kadar ısırmaları insanlara zarar verebilse de, zehirlerinin ölümcül olmadığı düşünülüyor. Uzmanlar, bu tür örümceklerle karşılaşan kişilerin temkinli davranmasını ve yetkililere haber vermesini öneriyor.