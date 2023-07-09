Yaz okulunda öğrencilere uzman eğitmenler denetiminde ücretsiz olarak futbolun incelikleri öğretilecek. Yoğun ilgi gören yaz okulunun açılışına katılan Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu da miniklerin heyecanına ortak oldu.

Çiçekdağı İlçe Stadyumunda gerçekleştirilen yaz okuluna çok sayıda öğrenci katılıyor. Öğrencilere antrenörlerNejdet Şahin ve Orhan Saylam eşliğinde futbolun temel kuralları, teknikleri ve taktikleri öğretilecek.

Yaz okulunun açılışına katılan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Hakanoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Futbol Yaz Okulumuzda minik sporcularımızla buluştuk. Çocuklarımız hem birlikte spor yapmayı öğrenecek hem de yaz tatillerini sağlıklı ve eğlenceli geçirecek. Yeni yeteneklerin keşfedilmesini de sağlayan futbol yaz okulumuzda bölgemize de yeni sporcular kazandıracağız. Antrenörlerimize ve çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

VELİLERDEN BAŞKAN HASAN HAKANOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Yaz okuluna katılan çocukların velileri de “Çocuklarımız için çok güzel bir hizmet. Çocuklarımız hem spor yaparak sağlıklarına katkı sağlıyor hem de sosyalleşiyor. Bu imkânı bize sunan Çiçekdağı Belediye Başkanımız Hasan Hakanoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular. Haber Merkezi