Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından yapılan açıklama ile gençlere yaz etkinliklerinin başlanacağı söylendi.

“Haydi gençler yaz etkinliklerimiz başlıyor. Katılmak için Gençlik Merkezimize bekliyoruz” diyerek Gençlik Merkezine davet edilen gençler için çeşitli etkinlikler hazırlanıyor.

Akademik ve Kulüp faaliyetleri olmak üzere iki ana başlıkta düzenlenen etkinlikler gençlere fayda sağlayacak.

Akademik faaliyetlerde; Diksiyon, ebru kursu, işaret dili, değerler eğitimi, bilgisayar, Osmanlıca kursu, robotik kodlama, Kuran-ı Kerim eğitimi, Kitap okuma atölyesi, psikolojik danışmanlık gibi bölümler yer alıyor.

Kulüp faaliyetlerinde ise; Çay saatleri, film akşamları, gençlik kampları, gönüllülük faaliyetleri, açık alan okuma etkinlikleri, futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, doğa gezisi faaliyetler yer alıyor. Melike Aslı Arslan