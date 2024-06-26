Yozgat Valiliği tarafından okullardaki spor sahalarının yaz tatili boyunca öğrenciler için açık olacağı duyuruldu.

Öğrencilerin spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için okullara yaptırılan spor sahalarının yaz tatilinde de açık olduğu belirtildi.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sevgili çocuklar, sizlerin daha güzel ortamda eğitim görebilmesi, spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmeniz için okullarımıza yaptırdığımız spor sahaları yaz tatilinde de sizleri bekliyor. Yaz tatilini doya doya geçirmenin yanı sıra spor yapmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller” denildi.