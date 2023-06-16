İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihinin izlerinde engelsiz bir erişim sağlanan müzede Bornova Yeşilova Höyüğünden çıkartılan eserlerin, aynısının kilden yapılmış eserleri görme engellilerin de dokunarak ve seslerle anlatılarak, anlayabilecekleri bir sergi olacak. Temel insan hakları olarak herkesin tanık olabileceği bir müzede höyükten çıkarılan kemik endüstrisinden esinlenerek yorumlanan, kemikten kile seramik sergisi Yeşilova Höyüğü’nden çıkan eserler ve birebir aynıları yapılarak sergilenecek.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, Bornova Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Görme Engelliler ile ilgili TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, sanatevi kurucuları Nuray Erden ve Görsev Bilkay ile birlikte yapılan çalışmalar sonunda müzenin açılışı yapıldı. Bornova’da yapılan açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

Kemikten Kile sergisi yaz boyu açık kalacak

Serginin açılışında konuşan sanatevi kurucularından Nuray Erden, "Sergideki eserlerinin satışından elde edilen gelirle TÜRGÖK vasıtasıyla engelli çocuklara ulaştırılacak ve engelli çocukların eğitimi için kullanacak. Türkiye’de bir ilk olan dokunabilir müzede Höyükten çıkan eserlerin kilden birebir yapılmış replikaları yer almaktadır. Eserler hakkındaki açıklamalar Braille Alfabesi ve QR kod uygulamasıyla sesli betimlemeli olarak algılanabilmektedir. İzmir’in tarihini M.Ö. 8 bin 500 yıla çıkaran Yeşilova Höyüğü’nün mutlaka gezilmesini öneriyoruz. Burada açılan dukunulabilir müzemizi, özellikle görme engellilerin mutlaka ziyarete getirilmesi istiyoruz." dedi.

Ablasının teşekkür belgesini verdi

Müzenin açılışına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu sanatevi sanatçılarından olan ablası Adile Özgü’nün teşekkür belgesini verdi. Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Tarihimizi yaşatmak için bu tür etkinliklere ihtiyaç var. Aralarında ablam Adile Özgü’nün de bulunduğu 25 sanatçıyı kutluyorum. Yeşilova Höyüğü İzmir’in tarihine yeni ışıklar tutacaktır." diye konuştu. İHA