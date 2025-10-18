Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında aralıklarla sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

25-29 EKİM ARASINDA PASTIRMA SICAKLARI YAŞANABİLİR

Hafta başında etkili olacak yağışlı sistemin ardından Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yeniden artacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 25-29 Ekim tarihleri arasında yurt genelinde pastırma sıcakları yaşanacak. Bu dönemde özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

ANTİSİKLON HAVA DALGASI ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Uzmanlar, bu sıcak hava dalgasının antisiklon etkisiyle oluşacağını belirterek, kısa süreli olacağını ancak yazdan kalma günleri anımsatacağını ifade etti. 29 Ekim’e kadar etkili olması beklenen sıcak hava, Yozgat başta olmak üzere birçok kentte hissedilecek.