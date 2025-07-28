Veteriner Hekim Abdulsamet Zararsız, 8 yıldır içinde olduğu bu meslekte can dostlarına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Yozgat’ta sıcak havalarda Evcil hayvanlarda dikkat edilmesi gerekenlere değinen Veteriner hekim Abdulsamet Zararsız, “Evcil hayvanlarda yaz-kış beslenme açısından çok fazla farklılık oluşmuyor açıkçası. Onlarda daha standart bir süreç söz konusu ”dedi.

“Sokak Hayvanlarında Durum Farklı”

Zararsız, vatandaşlarımıza yaz aylarında sokak hayvanlarına destek olmaları hakkında şunları söyledi: “Sokak hayvanlarıyla ilgili şunu yaz aylarında şehirde nüfusun azalmasıyla birlikte halkımız açısından söylüyorum, sokak hayvanları yiyecek ve su bulmakta zorlanabiliyor. Özellikle şehir merkezindeki sokak hayvanlarından bahsetmek istiyorum. Yaz aylarında suya erişim kısıtlı çok önemli bir sorun. Bu nedenle halkımızdan ricamız şu sıcak havalarda herkes kapısının önüne bir kap su koyabilse, bu sokak hayvanları için gerçekten çok kıymetli olur. Ancak yalnızca su koymak da yeterli değil. Eğer bu suyu bir hafta, on gün boyunca aynı şekilde bırakıyorsak, bu da doğru bir davranış sayılmaz.”

“Sıcak Havalarda Mikroorganizmalar Çok Hızlı Çoğalabiliyor”

Veteriner hekimi Zararsız, “Çünkü sıcak havalarda mikroorganizmalar çok hızlı çoğalabiliyor. Bu nedenle suyun sık sık tazelenmesi ve kabının düzenli olarak temizlenmesi çok önemli” dedi.

“Bir Kap Su Bir Kap Mama Onlar İçin Çok Önemli”

Abdulsamet Zararsız Sokak hayvanlarının gıda açısından yeterli besin bulamadıklarını ve buldukları besinlerin sağlıklı olmadıkları hakkında şunları ifade etti: “Gıda açısından da konuşacak olursak, kedilerin ve köpeklerin çöpten buldukları gıdalar her zaman yeterli ve sağlıklı olmuyor. Burada yine vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Kapımızın önüne bırakacağımız bir kap mama ya da evde kalan bazı yemek artıkları bile onlar için çok kıymetli olabilir. Bu konuda halkımızın daha bilinçli olması gerektiğini düşünüyorum.”

“Faydası Yok Ama Ciddi Bir Zararı Da Bulunmuyor”

Veteriner hekimi Zararsız evcil hayvanlarda tıraş konusuna konusunda, “Tıraşın çok büyük bir faydası yok ama ciddi bir zararı da bulunmuyor. Genellikle kliniklerde veya pet kuaförlerinde bu işlem anesteziyle yapılıyor. Biz, çok geçerli bir neden yoksa anestezi verilerek tıraş yapılmasını önermiyoruz. Çünkü anesteziyi her zaman tercih etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında evcil hayvanların tıraş konusunda çok tercih etmediklerini dile getiren Zararsız, “Ancak hayvan, tıraş sırasında sakin kalabiliyor, makineden rahatsız olmuyorsa ve işlem anestezisiz yapılabiliyorsa, bu durumda tıraşın çok büyük bir zararı yok. Fakat çok da gerekli olduğunu söyleyemeyiz” dedi.

Zararsız, tıraşın evcil hayvanlarda konusunda durumun sokak hayvanlarına çok zararlı olduğunu ve kendilerini koruyamadıkları hakkında şunları söyledi: “Eğer söz konusu hayvan sokakta yaşıyorsa, güneşe uzun süre maruz kalıyorsa ya da soğuk havalarda dışarıda bulunuyorsa, kesinlikle tıraş edilmemeli. Çünkü hayvanların tüy dokusu bir izolasyon malzemesi gibidir; yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korur. Bu nedenle dışarıda yaşayan veya doğrudan güneşe maruz kalan hayvanların tıraş edilmesini önermiyoruz.”

“Evcil Hayvanlarda Seyahate Dikkat”

Abdulsamet Zararsız seyahatler konusunda ise, “Kendi aracımızla seyahat ediyorsak ve araçta klima varsa, insanlar için uygun olan sıcaklık ortamı evcil hayvanlar için de genellikle uygundur. Ancak özellikle uzun yolculuklarda kullanılan taşıma kafeslerinin yeterli hava alabilir yapıda olması çok önemlidir” vurguladı.

Zararsız, evcil hayvanlar taşıma çantaları hakkında da şunları dile getirdi: “Küçük gözenekli, hava geçirmeyen taşıma kaplarında hayvanlarımız ciddi solunum sıkıntısı yaşayabilir. Bu nedenle özellikle sıcak havalarda ve uzun yolculuklarda taşıma kafeslerinin hava dolaşımı yeterli olmalıdır.”

Zararsız, evcil hayvanlarda yıkama konusuna bazı vatandaşlarımız, “Hayvan çok ısındı, yıkayalım, su tutalım” gibi şeyler söylüyor. Bu uygulamanın doğrudan bir zararı yok. Hatta uygun koşullarda, cereyana maruz kalmayacak bir ortamda kuruyabilecekse faydalı bile olabilir. Aslında burada mantık şudur: Su, temas ettiği bölgenin ısısını buharlaşma yoluyla düşürür. Bu sayede vücut ısısının da düşmesi sağlanabilir. Bu yöntem, yüksek ateşli hastalıklarda da önerdiğimiz bir şeydir. Ancak suyun soğuk değil, ılık olması gerekir. Yine de bu uygulamanın rutin olarak yapılmasına gerek yoktur” ifadelerini kullandı.