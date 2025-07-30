Sıcaklıkların 30 derecelere yükselmesiyle birlikte gelen deniz, güneş, kum, rengârenk sebze ve meyveler gibi herkesi mutlu eden mevsimler olaylar gerçekleşse de yazın bir de rahatsız edici yanları var.

Doğamızın bir parçası olsa da ve onlara saygı duysak da söz konusu evimiz olunca misafirperver davranmak istemiyoruz.

Böceklerden Doğal Yolla Korunmak

Bitkiler eviminiz sessiz süslü misafirleridir aynı zamanda bizi böceklerden koruyan bitkiler;

Fesleğen; Sivrisinek, karasinek.

Lavanta; Güve, sivrisinek, karasinek, pire.

Allium; Sümüklü böcek, yaprak biti.

Limon Otu; Sivrisinek, karasinek.

Nane; Sivrisinek, karınca, fare.

Biberiye; Sebze böcekleri, karasinek, sivrisinek.

Bu bitkiler sayesinde evinizden uzak tutmak kolay. Kimyasal kullanmadan doğal yöntemle böcekleri uzak tutmak için;

Limon kabuğu; Örümcekle başınız dertteyse çözüm olabilir.

Sirke; küçük böceklerle başınız dertte ise yardımcı olmada öneriliyor bu yöntemi sprey formuyla kullanabilirsiniz.

Mısır unu; Yaz aylarında karıncayla başınız dertteyse mısır unu ile karıncalara çözüm bulamada öneriliyor.

Salatalık; Yaz sebzelerinden olan salatalık ile kabuklarıyla birlikte karıncalardan uzak tutmada fayda sağlayabilir.

Bulaşık deterjanı ve şeker; Bu iki karışım yaparak böcek olan bölgelerde uzak tutmada çözüm olabilir.

Kişisel Korunma Yöntemleri

Koruyucu kıyafetler kullanın.

Böcek savıcı spreyleri cildinize uygulayabilirsiniz.

Esansiyel yağlardan faydalanabilirsiniz; Lavanta, çay ağacı, nane ve okaliptüs yağları böcekleri uzak tutabilir. Bu yağları su ile karıştırarak bir sprey şişesinde kullanabilirsiniz.

Sarımsak ve soğan böceklerin sevmediği kokulardır bu ürünleri su ile karıştırıp kullanabilirsiniz.