Instagram ve TikTok’ta paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Demeli, düğün kareleri ile sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya dünyasının yeni yüzlerinden Sude Demeli, hem Barış Gürbüz ile evliliği hem de samimi paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Sude Demeli Kimdir?

Sosyal medya dünyasında son dönemin dikkat çeken isimlerinden biri de Sude Demeli. Özellikle YouTuber ve yayıncı Barış Gürbüz ile evliliği sonrasında geniş bir kitle tarafından tanınan Demeli, hem zarif kişiliği hem de aktif sosyal medya varlığıyla öne çıkıyor.

Instagram’da “sudemelii” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Sude Demeli’nin on binlerce takipçisi bulunuyor. Hesabında günlük yaşamından kesitlerin yanı sıra, eşi Barış Gürbüz ile birlikte yer aldığı özel anlara da sıkça yer veriyor. TikTok ve Instagram’da paylaşılan düğün videoları milyonlarca kez izlenerek, çiftin hayran kitlesi tarafından yoğun ilgi gördü.

Sude Demeli ile Barış Gürbüz’ün hikâyesi uzun yıllara dayanıyor. Çift, 2019’dan itibaren planladıkları düğünlerini nihayet hayata geçirerek görkemli bir törenle dünya evine girdi. Sosyal medyada paylaşılan düğün kareleri ve kutlamalar, hayranları tarafından “yılın düğünü” olarak nitelendirildi. Özellikle takipçilerin “yenge” diye hitap ettiği Sude Demeli, bu süreçte sosyal medyada Barış Gürbüz’ün hayran kitlesiyle de güçlü bir bağ kurdu.