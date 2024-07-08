Netflix, büyük bir merakla beklenen Şahmaran dizisinin heyecanla beklenen 2. sezon yayın tarihini duyurdu. Başrollerini Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, ilk sezonundan itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.

Şahmaran dizisi, izleyicilerin beğenisini kazanan bir yapım olarak, ikinci sezonunda da iddialı öğretim görevlisi Şahsu'nun etkileyici hikayesini ekrana taşıyor. İlk sezonundan itibaren dikkat çeken performansları ve sürükleyici senaryosuyla izleyici karşısına çıkıyor.

Netflix'in orijinal sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseller, dizinin ikinci sezonundan izlenimleri ve heyecanı artırırken, 8 Ağustos 2024 tarihinde izleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Özellikle Serenay Sarıkaya'nın dizi içindeki çarpıcı sahneleri ve Burak Deniz'in etkileyici performansı, Şahmaran'ın ilk sezonunun ardından büyük tartışma yaratmıştı. Yeni sezonda da bu ikonik karakterlerin maceraları ve hikayeleri, izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday.