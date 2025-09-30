Yozgat Valiliği, trafik güvenliği konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Yolumuz kurallara uyanlarla daha güvenli. Yayalar da tıpkı araçlar gibi trafiğin bir parçasıdır. Yayalara engel olma” ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Bilgilendirme

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise yayaların trafikteki önemine dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Trafik ortamında sürücü, yaya ya da yolcu olarak bulunabiliriz. Her durumda nasıl davrandığımız, nasıl hareket ettiğimiz trafik çevresini paylaşmakta olduğumuz kişiler için çok önem taşır. Davranışlarımızın açık ve anlaşılır olması, ne tür bir harekete hazırlandığımız konusunda ‘trafik işaret dilini’ kullanarak çevremize anlaşılır bir bilgi vermemiz gereklidir. Trafik ortamında yaya olarak bulunduğumuz yerin gerçekten yayalar için ayrılmış bir yer olması gerekir. Buna rağmen zaman zaman, özellikle karşıdan karşıya geçişlerde araçların kullandığı yola çıkmak zorunda kalabiliriz. Bu durumda uymak zorunda olduğumuz kuralları bilmek ve uygulamak gereklidir.”