Balıklandırma çalışmasının yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutları da bulunuyor. Göletlere bırakılan yavru balıklar sayesinde, ilerleyen yıllarda bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin artması, vatandaşların hem sağlıklı ve doğal bir gıda kaynağına erişimi hem de aile bütçelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Özellikle kırsal bölgelerde balıkçılık, sadece ekonomik kazanç değil, aynı zamanda sosyal bir paylaşım kültürü de oluşturuyor. Köy halkının birlikte gerçekleştirdiği balık avları, hem geleneksel yaşamın bir parçası olarak sürdürülüyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen bu tür çalışmalar, doğal kaynakların korunmasına, biyoçeşitliliğin zenginleşmesine ve kırsal kalkınmaya destek oluyor.