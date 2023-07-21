Sivas’ta 1983 yılından bu yana çatısında leylekleri ağırlayan Şehit Erdal Çetin İlkokulu’nun çatısından düşen yavru leylek, vatandaşlar tarafından fark edildi. Bağdat Caddesinde vatandaşlar tarafından yakalanan yavru leylek okulun bahçesine götürüldü. Vatandaşların okul müdürü Ömer Doğan’a haber verilmesi üzerine tatil olmasına rağmen okul açıldı. Okul müdürü Ömer Doğan, canı pahasına çatıya çıkarak yavru leyleği yuvasına bıraktı. Okul müdürünün yaptığı bu davranış izleyenlerin takdirini topladı. İHA