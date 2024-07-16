Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, eğitim yatırımlarının devam ettiğini söyledi.

İl Müdürü İsmail Altınkaynak, ilde devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu.

Altınkaynak, İnşaat Emlak Birim Sorumlusu ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan ile birlikte yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulunarak, yapım süreciyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Altınkaynak yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilimiz eğitim kurumlarının yatırım, güçlendirme ve onarım işleri için ayrılan bütçe doğrultusunda Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı iş birliğinde, ilimizdeki eğitimin alt yapısını güçlendirmeye, öğrencilerimize nitelikli eğitim ortamları kazandırmaya devam ediyoruz. Güzel çocuklarımıza yönelik güvenli ve modern eğitim yatırımlarımız, kesintiye uğramadan artarak devam edecek inşallah" dedi.