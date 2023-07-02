Yerelden kalkınmada sadece il merkezi değil, ilçe merkezleri, beldeleri ve köylerinde kalkınmasını her fırsatta dile getiren Fuat Oktay’ın katkılarıyla Çekerek ilçesine kazandırılan yatırımlar düzenli gelir sağlayacak.

Fuat Oktay’ın Çekerek ilçesine kazandırdığı yatırımlar şu şekilde;

ÇEKEREK TEVHİD CAMİSİ

Çekerek Tevhid Camisi, tam 2 bin 200 kişilik kapasiteye sahip. Yapımı 1,5 yıl süren çift şerefeli Caminin içerisinde 350 kişilik çok amaçlı salon, 48 kişilik 4 derslik, bir kafeterya ve kütüphane bulunuyor.

ÇEKEREK MİLLET BAHÇESİ

Yapımına 2020 yılında başlanan millet bahçesi vatandaşlara hizmet veriyor. 173 dönüm alan üzerine kurulu millet bahçesi; çocuk oyunlarıyla, millet kıraathanesiyle, bilim merkeziyle, yüzer iskelesiyle, seyir platformu ve ahşap köprüsüyle, yöresel ürün pazarıyla, camisiyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, spor sahaları ve piknik alanlarıyla Çekerek’in en geniş nefes alanlarından biri oldu.

LAVANTA ADASI

Lavanta Adasıyla, lavanta diyarı Çekerek’i marka yapma yolunda önemli bir adım atıldı. Proje kapsamında ilk etapta adanın 250 dönümlük kısmına 250 bin adet lavanta fidesi dikilmişti. Bugün Lavanta Adası’nda kır kafesi, seyir terası, bitki tünelleri, bungalov evler, yüzer iskele, çocuk oyun alanları da bulunuyor. Vatandaşlar burada hoş kokular içerisinde aileleriyle, çocuklarıyla doğanın içerisinde hoşça vakit geçiriyor.

RAFTİNG PARKUR ALANI VE SOSYAL TESİSLER

Rafting Parkur Alanı ve Sosyal Tesisler Projesi de geçtiğimiz yıl tamamlandı. Rafting parkurunda eğitim verilmesinin yanı sıra vatandaşlar rafting konusunda eşsiz ve heyecan dolu deneyimler yaşıyor. Proje kapsamında yapılan 11 adet bungalov ev de doğaseverlerin ilgi odağı oluyor. Yine karavan ve çadır kamp alanı da vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

ÇEKEREK TRÜF MANTARI PROJESİ

Çekerek Trüf Mantarı Projesi kapsamında 100 dönüm arazide 2 bin 750 adet trüf meşesi fidanı dikilmiştir. Ancak trüf mantarı dikildikten 5 yıl sonra hasat edilebilmektedir. (İlk hasat 2024 yılında)

Trüf mantarına ait 40 dönüm arazide kekik, biberiye, adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkiler yetiştirilmektedir.

ÇEKEREK TIBBİ AROMATİK BİTKİLER İŞLEME MERKEZİ

Bu yıl tamamlanan proje ile tesiste sabun ve krem gibi kozmetik ürünler, kolonya, tıbbi aromatik yağlar, kurutulmuş gıdalar, arı ürünleri (Kovan, çıta, bal, polen vs.) üretiliyor. Yine üretilen ürünlerin ilçe merkezinde bulunan yöresel ürünler üretim merkezinde de satışından gelir elde ediliyor. Bu açıdan tesis, ilçedeki vatandaşlara gelir kaynağı oluyor. Tesiste üretime katılmak isteyen turistlere de yönelik kısa uygulamalar gerçekleştiriliyor.

DÜZENLİ GELİR SAĞLAYACAK

Çekerek Belediyesi’ne düzenli gelir sağlayacak, ilçe ve çevre ilçelerin atıklarından enerji elde edilmesi ile çevrenin korunmasına büyük katkı sunacak Biyogaz Tesisi, Bal Ormanı Projesi, Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, Kent Meydanı, Atıksu Arıtma Tesisi, Bayındırhüyük Köyü Millet Konağı, Gençlik Merkezi ile Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Çekerek’in marka değerine değer katan projeler haline geldi. Mustafa Babayiğit