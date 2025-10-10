Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında enflasyondan arındırıldığında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi külçe altın sağladı. Aynı dönemde borsa, dolar ve euro yatırımcıları kayıp yaşadı.

Yaşar Gülmez kuyumculuk çalışanı Adem Nazlı, TÜİK verilerini değerlendirerek, eylül ayında aylık en yüksek reel getirinin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 oranlarıyla külçe altında gerçekleştiğini söyledi.

Nazlı, “Eylül ayında altın, yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı. Buna karşılık döviz ve borsa yatırımcıları enflasyon karşısında değer kaybetti. Özellikle dolar ve eurodaki artış, enflasyon etkisiyle birlikte yatırımcılara kayıp olarak yansıdı” dedi.

Nazlı, altının enflasyona karşı güvenli bir yatırım aracı olduğunu vurgularken, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti. Nazlı, yatırımların uzun vadeli planlanması ve düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nazlı, “Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde bir güvenli liman görevi görüyor. Ancak yatırımcıların küresel ekonomik gelişmeleri, merkez bankası politikalarını ve uluslararası altın fiyatlarını takip etmesi gerekiyor. Ayrıca, küçük birikimler de düzenli alım stratejisiyle değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.

Özellikle kısa vadeli getiri beklentisiyle hareket eden yatırımcıların spekülatif fiyat değişimlerinden etkilenebileceğini ifade eden Nazlı, “Altın yatırımı, sabır ve planlama gerektirir. Ani fiyat hareketleri yatırımcıyı yanıltabilir, bu nedenle yatırımcılar bilgi sahibi olmalı ve bilinçli hareket etmelidir” dedi.

Eylül ayında altının yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan araç olduğunu ortaya koyduğunu belirten Nazlı, “bu tablo, hem bireysel yatırımcılar hem de tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor” dedi.

Yozgat’ta faaliyet gösteren diğer kuyumular ise fiyatlarındaki artışı değerlendirerek, “Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak ön plana çıkıyor. Eylül ayında yatırımcılar, borsadan ve dövizden kazanç sağlayamadığı için altına yöneldi. Bu trendin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.