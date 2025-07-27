Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileriyle dolar endeksi baskı altında kalırken, yurt içinde kurda sakin bir çizgi izledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temmuz ayı sonunda açıklayacağı faiz kararı öncesi yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor. Piyasaların beklentisi, TCMB’nin mevcut sıkı para politikası çizgisini koruyarak faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Fed kanadında ise açıklanan zayıf veriler sonrası faiz indirimi ihtimali güç kazandı. Bu durum, küresel ölçekte doların zayıflamasına neden olurken, TL üzerindeki baskıyı da sınırlı ölçüde azalttı.

Kurda bu yatay seyrin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyor. Ancak gözler hem yurt içindeki enflasyon verilerinde hem de Merkez Bankası’nın yılın üçüncü enflasyon raporunda olacak.