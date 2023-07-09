2022 yılında Tunçerler Grup tarafından yapımına başlanan ve bölgenin en büyük projesi konumunda olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesinde tamamlanan etapların anahtar teslimleri yapıldı.

Bölgeye sosyal, ticari ve turistik açıdan büyük katkı sağlayacak olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesi yeni bir ticari yaşam merkezi olacak.

Yatırımcılarla gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Otonomi Yozgat Sorgun Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer şunları söyledi; “Bölgeye sosyal, ticari ve turistik açıdan büyük katkıda sağlayacak olan Otonomi Yozgat Sorgun Projesi ve projemizle birlikte inşası devam eden alışveriş merkezinin yoğun ilgi görmesinden mutluluk duyuyoruz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yatırımcıların dikkatini çeken projemizin oluşturacağı sinerji, ekonomiye katacağı değer, iş gücü ve sağlayacağı prestij ile yeni bir ticari yaşam merkezi olacak. Otonomi Yozgat Grubu’nun Uluslararası E88 karayolu Sorgun Yozgat 5. Km üzerinde 95 bin metrekarelik bir alanda inşa edeceği bu dev proje doğu-batı, kuzey-güney yönlerinde 52 ili birbirine bağlayan geçiş güzergâhında yer almaktadır. Yapımı devam etmekte olan Yozgat Havalimanı, yüksek hızlı tren hattı, 2. Organize Sanayi Bölgesi, Hayvan hastanesi gibi projelerin orta noktasında bulunmasıyla bölgenin ticari turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak stratejik bir konuma sahiptir. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”

Mustafa Babayiğit