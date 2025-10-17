Buna göre Bakanlık uzatımı dâhil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan sanayicilere süre tanındı.

Başvuru Yapacakların Dikkatine

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara Ek süre için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.

Yürürlüğe Girilen Tarih Esas Alınacak

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara 31 Mart 2028'e kadar süre verilebilecek.

Verilen sürenin hesaplanmasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınacak.

Başvuru Yapmayanlar İptal Edilecek

Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri OSB tarafından iptal edilecek.