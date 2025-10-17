Hurda araç teşviki için tarih verildi!
Buna göre Bakanlık uzatımı dâhil tüm süreleri tükenen ve yapı ruhsatı veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan sanayicilere süre tanındı.

Sanayi Resmi Gazete (1)

Başvuru Yapacakların Dikkatine

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara Ek süre için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.

Sanayi Resmi Gazete (3)

Yürürlüğe Girilen Tarih Esas Alınacak

Bakanlık tarafından söz konusu katılımcılara 31 Mart 2028'e kadar süre verilebilecek.

Verilen sürenin hesaplanmasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih esas alınacak.

Sanayi Resmi Gazete (4)

Başvuru Yapmayanlar İptal Edilecek

Süresi içinde başvuru yapılmayan süresi bitmiş tüm parsel tahsisleri OSB tarafından iptal edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi