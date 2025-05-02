Yatırımcıların risk iştahında gözlenen artış, piyasalardaki toparlanmaya işaret ederken, Bitcoin'in yükselişi kripto paralarda genel bir iyimserlik havası oluşturdu. Şubat ayı başında 100 bin dolar eşiğini gören Bitcoin, daha sonra ABD'de Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemiyle birlikte gündeme gelen yeni gümrük tarifeleri nedeniyle sert bir düşüş yaşamış ve yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.

Ancak piyasalar, bu sürecin ardından yeniden toparlanma sinyalleri vermeye başladı. Son 24 saat içerisinde Bitcoin yüzde 3,1 oranında değer kazanarak dikkat çekerken, diğer dijital varlıklarda da yükseliş eğilimi gözlendi. Dogecoin yüzde 4,8, Ethereum ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

Kripto para piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, yatırımcıların küresel ekonomik gelişmelere karşı yeniden pozisyon aldığına işaret ediyor.