Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, gram altının önümüzdeki yıllarda rekor seviyelere ulaşacağına dair önemli tahminlerde bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Memiş, 2025 yılında gram altının 4.000-4.500 TL bandına çıkabileceğini, ons altının ise 3.000-3.500 dolar seviyelerine ulaşacağını öngördü.

Memiş, paylaşımında 2024 yılına ilişkin öngörülerinin uluslararası finans şirketleri tarafından aylar sonra doğrulandığını belirterek, 2025 yılı için de benzer bir durumun yaşanacağını ifade etti. Memiş'in açıklaması şöyle:

"2024 yılı tahminlerimi Ocak ayında açıklamıştım, ancak uluslararası finans kuruluşları bu tahminlerimi 9. ayda teyit edebildi. Şimdi de 2025 yılı için tahminlerimi paylaşıyorum. Ons altın 3.000-3.500 dolar, gram altın ise 4.000-4.500 TL aralığında olacak. Yine 2025’in 9. ayında aynı doğrulamalar yapılacak."

Altın yatırımıyla ilgilenen yatırımcılar için Memiş'in bu öngörüleri, önümüzdeki dönemde dikkatle takip edilmesi gereken önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.