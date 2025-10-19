İcra dairesinin yayımladığı ilan, özellikle tarım yatırımcıları ve arazi edinmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat niteliği taşıyor.

İlan Detayları

İlan Numarası: 1901061

İlan Türü: Emlak – Tarla, Tarım Arazisi, Bağ-Bahçe, Zeytinlik

İl/İlçe: Yozgat / Merkez

Satış Şekli: Mahkeme kararıyla, çoklu satış yöntemi

İlanda, Yozgat Merkez ilçesinde yer alan farklı taşınmazların satışa çıkarıldığı belirtiliyor. Satışa sunulan araziler arasında tarla, bağ-bahçe ve zeytinlikler yer almakta olup, her bir taşınmazın büyüklüğü, konumu ve muhammen bedeli ilan metninde ayrıntılı bir şekilde açıklanıyor.

Satış Şartları ve İhale Bilgileri

Taşınmazların satışına ilişkin ihale tarihleri ve başvuru koşulları ilan metninde duyurulmuş durumda. Adayların, belirtilen tarihlerde Yozgat İcra Dairesi’ne başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.

Başvuru Koşulları:

Başvuru Yeri: Yozgat İcra Dairesi

Başvuru Tarihleri: İlan metninde belirtilen tarih aralıkları

Gerekli Belgeler: Kimlik fotokopisi, teminat bedeli dekontu ve diğer istenen belgeler

Yetkililer, başvuruda bulunacak vatandaşların taşınmazların mevcut durumu hakkında detaylı bilgi edinmelerini, ihale şartnamesi ve satış koşullarını titizlikle incelemelerini ve başvuru süresi ile ihale tarihlerini kaçırmamalarını öneriyor.

Yozgat Merkez’deki bu satış, tarım sektörüne yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İlanın detayları incelendiğinde, şartları yerine getiren adaylar söz konusu tarım arazilerini edinme şansı yakalayabilecekler.