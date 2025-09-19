Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Memiş, serbest piyasada gram altının 4.415 lira, ons altının ise 3.338 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirtti.

“Alım fırsatı olarak 4.350 - 4.370 lira aralığı değerlendirilebilir” diyen Memiş, yatırımcıların mevcut seviyeleri takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Piyasaları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulunan Memiş, önümüzdeki iki haftalık dönemin kritik olacağına işaret etti.

“Yatırımcıların tatil modundan çıkması gerekiyor. Önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler yaşanabilir” ifadelerini kullanan Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu ve İsrail’deki gelişmelerin altın fiyatlarında belirleyici rol oynayacağını söyledi.

Memiş, yıl sonu beklentisinin 4.500 lira olduğunu dile getirerek, “5 bin lira için şu an erken. Ancak 2026’nın ilk çeyreğinde gram altında 6 bin lira hedefim var” dedi.

Altın almayı planlayan yatırımcılara seslenen Memiş, orta ve uzun vadeli değerlendirmelerin önemine dikkat çekti.