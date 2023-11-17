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ABD'de enflasyon artış hızının yavaşlamasıyla birlikte piyasalarda oluşan olumlu hava, altın fiyatlarını hareketlendirdi. Haber7'ye konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının 2 bin TL'ye yükselebileceğini belirtti.

Ekim ayında ABD'de yıllık bazda yüzde 3.2 artış gösteren enflasyon, beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyondaki yavaşlama, Federal Reserve'in faiz artırımına ara vereceği beklentisini güçlendirdi ve bu durum altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Altının ons fiyatı bin 960 dolar seviyesinin üzerinde hareket ederken, gram altın ise bin 815 liraya kadar yükseldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaptığı açıklamada, "Fed'in faiz artırımlarına ara vereceği beklentisi, altın piyasasını yukarı yönlü destekliyor" dedi. Yıldırımtürk, altının ons fiyatında bin 950 ve bin 980 doların direnç seviyeleri olduğunu belirtirken, bu seviyelerin teknik olarak geçilmesi halinde yurt dışında ons altının 2 bin 50 dolar seviyesini aşabileceğini ifade etti.

Yıldırımtürk ayrıca, 2024'te Dolar/TL'nin 30 lira 50 kuruş olması durumunda gram altının 2 bin TL seviyesini görebileceğini öngördü. Altın piyasasının, yatırımcılar için Türkiye'de ve dünya genelinde güvenli liman olmaya devam edeceğini vurgulayan Yıldırımtürk, "Orta vadede yatırım yapanlar, altından para kazanmayı değil, parasının değerini korumayı tercih etmeli" şeklinde konuştu. Yatırımcının portföyünü yüzde 30-40 altından, yüzde 30 ise hisse senedinden oluşturması gerektiğini belirten Yıldırımtürk, jeopolitik risklere karşı altına yatırım yapmanın yerinde bir karar olacağını sözlerine ekledi. Ayrıca, kısa vadeli yatırımcının ons altında bin 950 seviyelerinde satış yapmasının doğru olabileceğini belirtti.