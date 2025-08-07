ABD Başkanı Donald Trump’ın çip ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi tehdidini de içeren son ticaret adımlarının ardından yatırımcılar belirsizliği geride bırakırken, altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

Ons altın gün içinde 3384 dolara kadar yükselerek son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Gün başında 3371 dolardan işlem gören ons altın, en düşük 3365 doları gördükten sonra yükseliş trendine girdi. Şu sıralar 3378 dolardan işlem görüyor.

Trump’ın üretimi ABD’ye geri taşımaya yönelik politikaları çerçevesinde, yarı iletken ithalatına yüzde 100 vergi uygulama planı açıklanmıştı. Bu gelişme, değerli metalin fiyatını yukarı yönlü etkiledi.

ABD Başkanı, Güney Asya ülkesi Hindistan’ın Rusya’dan enerji alımını sürdürmesi nedeniyle bu ülkeden ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisini de yüzde 50’ye çıkardı. Bu hamle, ABD’nin kilit ticaret ortaklarıyla olan ilişkilerini zora soktu.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya da bazı ürünlerde daha önce belirlenen tarifelerin üzerinde vergilerle karşı karşıya kalabilir. Japonya’ya uygulanacak yeni tarifelerin detayları henüz netleşmedi.

Yatırımcılar, Trump’ın birkaç gün içinde geçici bir Federal Rezerv başkanı adayını açıklamasını bekliyor. Yeni adayın para politikasında daha gevşek bir yaklaşımı benimseyeceği beklentisi, faiz getirisi olmayan altına olan talebi artırıyor.

Altının son dönemdeki yükselişinde, bu beklentilerin yanı sıra merkez bankalarının değerli metal alımlarını artırması ve ABD doları varlıklarından uzaklaşma eğilimi de etkili oldu.

2025’in ilk dört ayında jeopolitik ve ticari gerilimlerin etkisiyle yüzde 30’a yakın değer kazanan ons altın, yatırımcıların güvenli liman arayışlarının sürdüğünü gösteriyor.

Yurt içinde gram altın da ons altındaki yükselişi takip etti. Güne 4402 liradan başlayan gram altın, gün içinde 4400 lira ile 4426 lira arasında dalgalandı. Şu dakikalarda 4415 liradan işlem görüyor.