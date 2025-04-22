Satış ilanına göre, Yoncalık mevkiinde yer alan 113 ada, 18 parsel numaralı taşınmaz, toplam 13 bin 144,41 metrekare yüzölçümüne sahip. Tarla vasfındaki taşınmazın, hafif eğimli bir arazide bulunduğu ve killi-tınlı yapıda derin, geçirgen toprağa sahip olduğu belirtildi. Kapalı sistem sulama yöntemiyle sulanabilen tarım arazisinin üzerinde herhangi bir yapı ya da ağaç bulunmuyor.

Taşınmazın muhammen bedeli 1 milyon 216 bin 573 lira 57 kuruş olarak belirlenirken, satışa yüzde 10 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacağı açıklandı.

İki aşamalı olarak yapılacak elektronik artırma süreci, esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. İlk artırma, 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 12.02’de başlayacak ve 8 Temmuz 2025 saat 12.02’de sona erecek. İkinci artırma ise 29 Temmuz 2025 – 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında aynı saatlerde yapılacak.

Detaylı bilgilere ve artırma şartlarına “2025/5 SATIŞ” dosya numarası ile UYAP e-satış portalı üzerinden erişim sağlanabiliyor.