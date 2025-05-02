Yozgat 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, bir borç nedeniyle Yozgat merkezde bulunan bir taşınmazın açık artırma yoluyla satışına karar verdi.

Tapu kaydında tek katlı bahçeli kargir ev olarak kayıtlı olan taşınmaz, Yozgat merkez ilçesi İstanbulluoğlu Mahallesi, 613 ada 2 parsel üzerinde yer alıyor. Taşınmazın kıymeti 2 milyon 309 bin lira olarak belirlenirken, Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 20 olarak açıklandı.

Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek satışın birinci turu 10 Haziran 2025 saat 10.56'da başlayacak ve 17 Haziran 2025 saat 10.56'da sona erecek. İlk artırmada satış gerçekleşmezse, ikinci artırma 10 Temmuz 2025'te başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Satışa dair ayrıntılı bilgilere, taşınmazın görsellerine ve artırma şartlarına UYAP’ın resmî internet sitesi olan esatis.uyap.gov.tr üzerinden 2024/56 SATIŞ dosya numarası ile ulaşılabiliyor.