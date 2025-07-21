Doğankent Belediyesi, mülkiyetinde bulunan bazı arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde satışa çıkarılacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, satışa konu taşınmazların ihale yoluyla değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan arsaların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. İhaleye ilişkin detaylı bilgiler, arsa konumları ve ihale tarihi ilerleyen süreçte kamuoyu ilee paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, satış işlemlerinin şeffaf ve yasal çerçevede yürütüleceğini vurgulayarak, vatandaşların gelişmeleri belediyenin resmi duyuru kanallarından takip etmeleri çağrısında bulundu.